Капитан «Борнмута» Фрэнсис выбыл до конца сезона из-за травмы

Борнмут, Великобритания, , 08:44 — REGNUM Капитан футбольного клуба «Борнмут» Саймон Фрэнсис получил травму и выбыл из строя до конца сезона. Об этом сообщается на сайте клуба.

Фрэнсис получил травму колена в среду в гостевом матче Английской премьер-лиги с «Тоттенхэмом». После матча он прошёл медобследование, в результате которого у него диагностирован разрыв крестообразной связки.

Предполагается, что защитник пропустит от шести до девяти месяцев. В нынешнем сезоне Фрэнсис сыграл в 20 матчах за клуб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Тоттенхэм» одержал разгромную победу над «Борнмутом» в матче 19-го тура АПЛ со счётом 5:0.

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