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Капитан «Борнмута» Фрэнсис выбыл до конца сезона из-за травмы

Спорт

У него диагностирован разрыв крестообразной связки

Капитан «Борнмута» Фрэнсис выбыл до конца сезона из-за травмы
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбол

Борнмут, Великобритания, 28 декабря 2018, 08:44 — REGNUM  Капитан футбольного клуба «Борнмут» Саймон Фрэнсис получил травму и выбыл из строя до конца сезона. Об этом сообщается на сайте клуба.

Фрэнсис получил травму колена в среду в гостевом матче Английской премьер-лиги с «Тоттенхэмом». После матча он прошёл медобследование, в результате которого у него диагностирован разрыв крестообразной связки.

Предполагается, что защитник пропустит от шести до девяти месяцев. В нынешнем сезоне Фрэнсис сыграл в 20 матчах за клуб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Тоттенхэм» одержал разгромную победу над «Борнмутом» в матче 19-го тура АПЛ со счётом 5:0.

Читайте ранее в этом сюжете: «Тоттенхэм» разгромил «Борнмут» и вышел на второе место в АПЛ

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