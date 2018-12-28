Тренер команды Yanga: «Нас не остановить»

Дар-эс-Салам, Танзания, , 08:36 — REGNUM Главный тренер команды Yanga Dar es Salaam, лидера высшей лиги Танзании, Мвиньи Захера посоветовал своим противникам из команды Simba не рассчитывать на то, что Yanga сбавит темпы в борьбе за победу в высшей лиге, в которой участвуют 20 футбольных клубов из различных областей страны. Об этом сообщает газета Nipashe.

Захера, недавно вернувшийся с лечения во Франции, заявил, что его команда планирует продолжить череду побед и 29 декабря, в матче против города Мбея, который пройдет на футбольном поле Sokoine Mbeya.

Тренер родом из Демократической Республики Конго (ДРК) заявил, что лозунг команды перед каждым матчем состоит в представлении, что каждая из игр — уже финал.

Захера отметил, что цель его команды — гарантировать прохождение первого круга без проигрышей, так как они верят в победу.

«В лиге тяжело, каждая команда рассчитывает на победу, но мы не отступим от нашей цели сражаться до последнего матча и стать победителями», — сказал Захера.

Yanga сейчас имеет 44 очка после 17 игр, за ними следуют победители кубка революции (Kombe la mapinduzi) Azam FC с 40 баллами, далее на третьем месте идет Simba, набрав 30 баллов, однако команда сыграла только 13 матчей.

После матча 29 декабря Yanga вернется в Дар-эс-Салам, а затем отправится на Занзибар для участия в Kombe la mapinduzi, который пройдет с 1 января 2019 года.