«Интер» проведёт два матча без зрителей из-за поведения фанатов

Милан, Италия, , 08:05 — REGNUM Миланский «Интер» проведёт ближайшие два матча чемпионата Италии при пустых трибунах. Об этом сообщает Football Italia.

Клуб наказан из-за поведения фанатов, которые позволили себе непристойное поведение во время матча с «Наполи». Фанаты выкрикивали расистские лозунги в адрес защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

Отмечается, что два следующих домашних матча «Интер» проведёт без зрителей, а фанатскую трибуну «Курва Норд» закроют на три домашние игры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти пожаловался на расистские выкрики болельщиков. Он трижды просил главного арбитра остановить матч и пообещал, что в следующий раз команда уйдёт с поля, если повторится что-нибудь подобное.

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