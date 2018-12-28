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«Химки» потерпели поражение от «Басконии» в матче Евролиги

Спорт

Встреча завершилась со счётом 77:85

Химки, Московская область, 28 декабря 2018, 07:36 — REGNUM  Подмосковные «Химки» потерпели поражение от испанской «Басконии» в матче 15-го тура баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 77:85.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Химок» Джордан Микки, набравший 19 очков.

В составе «Басконии» наибольшую результативность показал форвард Шейвон Шилдс, который набрал 15 очков.

На сегодняшний день «Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице Евролиги. «Баскония» идёт на 10-м месте.

«Химки» (Россия) — «Баскония» (Испания) — 77:85 (19:27, 17:16, 22:14, 19:28).

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