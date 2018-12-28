Овечкин перед матчем подарил шайбу болельщице на день рождения

Вашингтон, , 07:29 — REGNUM Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил шайбу болельщице во время разминки перед матчем с «Каролиной Харрикейнз». Об этом сообщает NBC Sports Capitals.

Во время предматчевой разминки болельщица разместила небольшой плакат, сообщавший, что у неё день рождения. Овечкин перекинул шайбу через заградительное стекло. Болельщица расплакалась после получения подарка.

https://twitter.com/NBCSCapitals/status/1078438222617866240

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 3:1.

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