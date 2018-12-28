«Калгари» разгромил «Виннипег» благодаря хет-трику Годро

Виннипег, Канада, , 07:22 — REGNUM «Калгари Флэймз» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Калгари» хет-трик оформил нападающий Джонни Годро. Ещё одна шайба на счету Марка Янковски. У «Виннипега» единственную шайбу забросил Адам Лаури.

На сегодняшний день «Калгари» занимает пятое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 49 очков в 38 матчах. «Виннипег» идёт на третьем месте, в активе команды 50 очков в 37 играх.

«Виннипег Джетс» (Виннипег) — «Калгари Флэймз» (Калгари) — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2).

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