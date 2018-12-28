«Коламбус» одержал победу над «Рейнджерс» в матче НХЛ

Нью-Йорк, США, , 07:11 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Коламбуса» отличились Оливер Бьёркстранд, Дэвид Сазар, Зак Веренски и Пьер-Люк Дюбуа. Российский форвард Артемий Панарин отметился результативной передачей.

В составе «Рейнджерс» дубль на счету Криса Крайдера, ещё один гол забил Джимми Веси. Нападающий Владислав Наместников записал на свой счёт результативную передачу.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает шестое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 47 очков в 37 матчах. «Рейнджерс» идут на 21-м месте, в активе команды 37 очков в 36 играх.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 3:4 (1:2, 1:0, 1:1, 0:1).

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