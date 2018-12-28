Пятница, 28 Декабря 2018 года
07:12:04 МСК

«Коламбус» одержал победу над «Рейнджерс» в матче НХЛ

Спорт

Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3

Нью-Йорк, США, 28 декабря 2018, 07:11 — REGNUM  «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Коламбуса» отличились Оливер Бьёркстранд, Дэвид Сазар, Зак Веренски и Пьер-Люк Дюбуа. Российский форвард Артемий Панарин отметился результативной передачей.

В составе «Рейнджерс» дубль на счету Криса Крайдера, ещё один гол забил Джимми Веси. Нападающий Владислав Наместников записал на свой счёт результативную передачу.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает шестое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 47 очков в 37 матчах. «Рейнджерс» идут на 21-м месте, в активе команды 37 очков в 36 играх.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 3:4 (1:2, 1:0, 1:1, 0:1).

Читайте также: Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» вырвать победу у «Филадельфии»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить