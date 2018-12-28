Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» вырвать победу у «Филадельфии»

Тампа, США, , 07:00 — REGNUM «Тампа Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 6:5.

В составе «Тампы» российский форвард Никита Кучеров отметился голом и тремя результативными передачами. Дубль оформил нападающий Стивен Стэмкос. Ещё по шайбе забросили Брейден Пойнт, Тайлер Джонсон и Алекс Киллорн.

В составе «Филадельфии» точные броски на счету Клода Жиру, Дейла Уиса, Роберта Хега и Ивана Проворова.

На сегодняшний день «Тампа» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 60 очков в 38 матчах. «Филадельфия» идёт на 25-м месте, в активе команды 35 очков в 36 играх.

«Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — 6:5 (2:1, 3:1, 0:3, 1:0).

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