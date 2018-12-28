Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Детройт»

Питтсбург, США, , 06:53 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Питтсбурга» по дублю оформили нападающие Фил Кессел и Дерик Брассар, ещё одну шайбу забросил Патрик Хёрнквист. Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.

В составе «Детройта» точные броски на счету форвардов Дилана Ларкина и Андреаса Атанасиу.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает 11-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 44 очка в 37 матчах. «Детройт» идёт на 23-м месте, в активе команды 36 очков в 39 играх.

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Детройт Ред Уингз» (Детройт) — 5:2 (0:1, 3:0, 2:1).

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