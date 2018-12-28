«Вашингтон» обыграл «Каролину», Овечкин отметился результативной передачей

Вашингтон, , 06:46 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Вашингтона» отличились Чендлер Стивенсон, Ти Джей Оши и Джон Карлсон. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей.

В составе «Каролины» точный бросок на счету нападающего Себастьяна Ахо.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает четвёртое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 49 очков в 36 матчах. «Каролина» идёт на 24-м месте, в активе команды 35 очков в 36 играх.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

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