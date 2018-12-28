Сборная Канады с трудом одолела Швейцарию на МЧМ-2019

Ванкувер, Канада, , 06:37 — REGNUM Сборная Канады одержала победу над командой Швейцарии в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе канадской команды точными бросками отметились Коди Гласс, Маккензи Энтвистл и Ноа Добсон. В составе сборной Швейцарии дубль на счету Филиппа Курашева.

Напомним, в стартовом туре сборная Канады одержала разгромную победу над командой Дании со счётом 14:0.

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