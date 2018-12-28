Сборная Швеции одержала вторую победу на МЧМ-2019, разгромив Словакию

Виктория, Канада, , 06:31 — REGNUM Сборная Швеции одержала победу над командой Словакии в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе шведской сборной дубль оформил нападающий Эмиль Бемстрём, ещё по шайбе забросили Лукас Эльвенес, Эрик Бреннстрём и Исак Лундестрём.

В составе сборной Словакии точные броски на счету Адама Лишки и Милоша Фафрака.

Напомним, в стартовом туре сборная Швеции одержала победу над командой Финляндии со счётом 2:1, а Словакия с тем же счётом уступила США.

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