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Сборная Швеции одержала вторую победу на МЧМ-2019, разгромив Словакию

Спорт

Встреча завершилась со счётом 5:2

Виктория, Канада, 28 декабря 2018, 06:31 — REGNUM  Сборная Швеции одержала победу над командой Словакии в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе шведской сборной дубль оформил нападающий Эмиль Бемстрём, ещё по шайбе забросили Лукас Эльвенес, Эрик Бреннстрём и Исак Лундестрём.

В составе сборной Словакии точные броски на счету Адама Лишки и Милоша Фафрака.

Напомним, в стартовом туре сборная Швеции одержала победу над командой Финляндии со счётом 2:1, а Словакия с тем же счётом уступила США.

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