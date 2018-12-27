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Глава РУСАДА — Путину: Российский спорт может оказаться в изоляции

Спорт

РУСАДА может быть лишено статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу

Глава РУСАДА — Путину: Российский спорт может оказаться в изоляции
Иллюстрация: Rusada.ru/
Юрий Ганус

Москва, 27 декабря 2018, 20:21 — REGNUM  Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус написал открытое письмо в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина, в котором предупредил, что отечественный спорт рискует оказаться в условиях международной изоляции. Письмо опубликовано сегодня, 27 декабря, на сайте РУСАДА.

Ганус с сожалением констатировал, что на базе данных Московской лаборатории идут непрерывные спекуляции, мешающие всему российскому спорту.

«Россия, как никто другой, должна быть заинтересована в том, чтобы разобраться в проблемах своего прошлого. Сегодня тени негативного прошлого тяготят развитие нашего спорта», — пишет Ганус.

Функционер предупреждает, что наибольшие сложности могут возникнуть в том случае, если РУСАДА лишится статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу. Тогда российские спортсмены могут вообще утратить право участвовать в международных соревнованиях.

Текущую ситуацию Ганус сравнивает с краем пропасти.

Напомним, что 22 декабря экспертная группа Всемирного антидопингового агентства (WADA) не смогла в срок завершить извлечение данных из Московской лаборатории, так как оборудование экспертов не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

Теперь экспертная группа готовит официальный отчет, который будет рассмотрен 14−15 января 2019 года комитетом по соответствию WADA. После рассмотрения будет решаться вопрос о соответствии РУСАДА кодексу всемирной организации.

Стоит отметить, что глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт уже предрекает лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу.

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