Игрока FIFA уволили за высмеивание трагедии на «Хиллсборо»

Даллас, США, , 18:19 — REGNUM Американская киберспортивная организация Team Envy расторгла контракт с игроком дисциплины FIFA Джошем Аблеттом под ником Jablett. Причиной стало высказывание игрока, в котором он высмеивал жертв трагедии на «Хиллсборо», сообщается в Twitter-аккаунте Tean Envy.

Руководство организации узнало об этом после того, как в сеть был опубликован скриншот группового чата с участием Аблетта. В переписке киберспортсмен нелицеприятно высказался о жертвах трагедии в количестве 96 человек. Руководство Team Envy уволило игрока и сообщила о своём отношении к подобным ситуациям. Организация продвигает дружелюбные и безопасные состязания по всему миру, поэтому очень серьёзно относится к оскорбительным комментариям своих игроков и работников. После этого инцидента Аблетт заблокировал доступ к своему Twitter-аккаунту.

Напомним, что «трагедия на «Хиллсборо» — инцидент, произошедший 15 апреля 1980 года на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде. Во время футбольного матча между «Ноттингем Форест» и «Ливерпулем» началась давка, которая повлекла за собой смерть 96 болельщиков «Ливерпуля». Всего в трагедии пострадало 766 человек, получивших ранения разной степени тяжести.

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