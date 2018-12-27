Четверг, 27 Декабря 2018 года
16:37:12 МСК

«Адмирал» одержал победу над «Витязем» в матче КХЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:2

«Адмирал» одержал победу над «Витязем» в матче КХЛ
Николай Когут. Хоккей. Конец 1940-х

Владивосток, 27 декабря 2018, 15:47 — REGNUM  Владивостокский «Адмирал» одержал победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Адмирала» шайбы забросили Глеб Зайцев, Кирилл Воронин, Василий Стрельцов и Константин Глазачев. В составе «Витязя» точными ударами отметились Геннадий Столяров и Борна Рендулич.

На сегодняшний день «Адмирал» занимает 25-е место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 24 очка в 40 матчах. «Витязь» идёт на 15-м месте, в активе команды 43 очка в 43 играх.

«Адмирал» (Владивосток) — «Витязь» (Московская область) — 4:2 (2:2, 0:0, 2:0).

Читайте также: СКА на выезде одержал победу над «Амуром»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить