«Адмирал» одержал победу над «Витязем» в матче КХЛ

Владивосток, , 15:47 — REGNUM Владивостокский «Адмирал» одержал победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Адмирала» шайбы забросили Глеб Зайцев, Кирилл Воронин, Василий Стрельцов и Константин Глазачев. В составе «Витязя» точными ударами отметились Геннадий Столяров и Борна Рендулич.

На сегодняшний день «Адмирал» занимает 25-е место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 24 очка в 40 матчах. «Витязь» идёт на 15-м месте, в активе команды 43 очка в 43 играх.

«Адмирал» (Владивосток) — «Витязь» (Московская область) — 4:2 (2:2, 0:0, 2:0).

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