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После гибели болельщика в Милане Сальвини соберет руководителей фанатов

Спорт

Матч между «Интером» и «Наполи» в Милане был ознаменован трагедией

Милан, Италия, 27 декабря 2018, 15:45 — REGNUM  Вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини намерен провести встречу с руководителями фанатских организаций ведущих футбольных кубов страны, передает Il Giornale в четверг, 27 декабря.

Днем ранее матч между «Интером» и «Наполи» в Милане был ознаменован трагедией — один из болельщиков «Интера» был сбит микроавтобусом и ночью скончался в больнице. Кроме того, между фанатами происходили столкновения, несколько человек получили ножевые ранения.

«На футбольных матчах не должно быть смертей», — заявил Сальвини, анонсируя встречу с лидерами фанатских организаций. По его словам, футбол в Италии должен снова стать местом для развлечения, а не насилия.

Il Giornale также сообщает, что «Интер» за действия своих фанатов и необеспечение безопасности может быть подвергнут санкциям в виде проведения пяти домашних матчей без зрителей на фанатской трибуне.

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Футбол
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