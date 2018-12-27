После гибели болельщика в Милане Сальвини соберет руководителей фанатов

Милан, Италия, , 15:45 — REGNUM Вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини намерен провести встречу с руководителями фанатских организаций ведущих футбольных кубов страны, передает Il Giornale в четверг, 27 декабря.

Днем ранее матч между «Интером» и «Наполи» в Милане был ознаменован трагедией — один из болельщиков «Интера» был сбит микроавтобусом и ночью скончался в больнице. Кроме того, между фанатами происходили столкновения, несколько человек получили ножевые ранения.

«На футбольных матчах не должно быть смертей», — заявил Сальвини, анонсируя встречу с лидерами фанатских организаций. По его словам, футбол в Италии должен снова стать местом для развлечения, а не насилия.

Il Giornale также сообщает, что «Интер» за действия своих фанатов и необеспечение безопасности может быть подвергнут санкциям в виде проведения пяти домашних матчей без зрителей на фанатской трибуне.