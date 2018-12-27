«Реал Сосьедад» сменил главного тренера

Сан-Себастьян, Испания, , 15:27 — REGNUM Испанский клуб «Реал Сосьедад» отправил в отставку главного тренера команды Асьера Гаритано. Об этом 27 декабря сообщается на сайте клуба.

Гаритано был уволен после того, как команда потерпела четвёртое поражение подряд в чемпионате Испании. 21 декабря «Реал Сосьедад» на своём поле проиграл «Алавесу» со счётом 0:1.

Вместо Гаритано на должность главного тренера назначен Иманоль Альгуасиль. Контракт со ним подписан до конца текущего сезона с возможностью продления до 2020 года.

Отметим, что под руководством Гаритано «Реал Сосьедад» набрал 19 очков после 17 туров. Команда находится на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

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