«Спартак» продлил контракт с полузащитником Ломовицким

Москва, , 15:21 — REGNUM Московский «Спартак» продлил контракт с полузащитником Александром Ломовицким. Об этом 27 декабря сообщается на странице клуба в Twitter.

Срок нового соглашения футболиста с клубом, а также финансовые подробности не разглашаются. Предыдущий контракт полузащитника был рассчитан до лета 2019 года.

Напомним, Ломовицкий является воспитанником «Спартака». Ломовицкий дебютировал в основной команде «Спартака» летом 2018 года, на сегодняшний день он сыграл за красно-белых в 16 матчах.

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