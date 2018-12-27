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Китайский киберспортсмен пожертвовал выигрыш местной школе

Спорт

Чан Джэ Хо под ником Moon перевёл $4,3 тыс. в школу города Цзяочжоу

Цзяочжоу, Китай, 27 декабря 2018, 16:05 — REGNUM  Профессиональный игрок в Warcraft III Чан Джэ Хо под ником Moon стал чемпионом киберспортивного турнира One Belt One Road international e‑Sports Competition. Все выигранные деньги Moon перечислил одной из китайских школ, о чём сообщил в своём блоге на сервисе Weibo.

Сумма выигрыша составила $4,3 тыс. Чан Джэ Хо перечислил её школе в городе Цзяочжоу, в котором проходило соревнование. Moon рассказал, что таким образом отблагодарил фанатов, которые и посоветовали ему принять решение по поводу пожертвований. Также киберспортсмен поздравил всех фанатов и школьников с Рождеством.

Напомним, что чемпионат One Belt One Road international e-Sports Competition по дисциплине Warcraft III проводился в городе Цзяочжоу с 21 по 23 декабря. В финальном матче Moon обыграл Ву WFZ Фаженга со счетом 3:0. Третье место в соревнованиях занял Пак Lyn Джун.

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