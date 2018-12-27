Кёрлингист Крушельницкий подал апелляцию на решение CAS о дисквалификации

Москва, , 14:48 — REGNUM Апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации подал российский кёрлингист Александр Крушельницкий. Об этом 27 декабря написал агент спортсмена Андрей Митьков на своей странице в Facebook.

По словам Митькова, Крушельницкий подал апелляцию на решение суда о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Он также уточнил, что апелляция была подана ещё 25 декабря. Кроме того, по его словам, в этой ситуации «много интересных моментов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, CAS принял решение дисквалифицировать Крушельницкого на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 12 февраля 2018 года.

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