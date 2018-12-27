Посольство РФ в Австрии проследит за делом российских биатлонистов

Москва, , 14:35 — REGNUM Российского посольства в Австрии намерено внимательно следить за развитием ситуации с биатлонистами сборной РФ по допинговому делу. Об этом заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский.

«Расследование еще не закрыто, и мы, если потребуется, в тесной координации с министерством спорта и федерацией по биатлону будем самым внимательным образом сопровождать возможное развитие ситуации», — цитирует слова дипломата РИА Новости.

Ранее стало известно, что в отношении десяти представителей сборной РФ по биатлону прокуратура Австрии инициировала расследование, касающееся якобы имевшего места применения российскими спортсменами допинга на ЧМ 2017 года по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря олимпийский чемпион зимних Игр в Сочи 2014 года Антон Шипулин назвал ситуацию в австрийском Хохфильцене «охотой на ведьм».

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Напомним, 13 декабря, в расположение сборной России по биатлону в городе Хохфильцене явились австрийские правоохранители, которые предъявили спортсменам, а также тренерам, врачам и массажистам обвинения в нарушении антидопинговых правил в ходе ЧМ 2017 года.

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