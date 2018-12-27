Четверг, 27 Декабря 2018 года
14:35:49 МСК

Посольство РФ в Австрии проследит за делом российских биатлонистов

Спорт

Прокуратура Австрии инициировала расследование, касающееся якобы имевшего места применения российскими спортсменами допинга на ЧМ 2017 года по биатлону в австрийском Хохфильцене

Москва, 27 декабря 2018, 14:35 — REGNUM  Российского посольства в Австрии намерено внимательно следить за развитием ситуации с биатлонистами сборной РФ по допинговому делу. Об этом заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский.

«Расследование еще не закрыто, и мы, если потребуется, в тесной координации с министерством спорта и федерацией по биатлону будем самым внимательным образом сопровождать возможное развитие ситуации», — цитирует слова дипломата РИА Новости.

Ранее стало известно, что в отношении десяти представителей сборной РФ по биатлону прокуратура Австрии инициировала расследование, касающееся якобы имевшего места применения российскими спортсменами допинга на ЧМ 2017 года по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря олимпийский чемпион зимних Игр в Сочи 2014 года Антон Шипулин назвал ситуацию в австрийском Хохфильцене «охотой на ведьм».

Читайте также: «Охота на ведьм»: Шипулин отреагировал на действия австрийской полиции

Напомним, 13 декабря, в расположение сборной России по биатлону в городе Хохфильцене явились австрийские правоохранители, которые предъявили спортсменам, а также тренерам, врачам и массажистам обвинения в нарушении антидопинговых правил в ходе ЧМ 2017 года.

Читайте также: IBU решил не отстранять российских спортсменов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Биатлон
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить