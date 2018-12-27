Допуск экспертов WADA к московской лаборатории завершится до 16 января

Москва, , 14:28 — REGNUM Процесс по допуску специалистов Всемирного антидопингового агентства (WADA) к московской лаборатории завершится до 16 января 2019 года. Об этом 27 декабря сообщила журналистам вице-премьер РФ Ольга Голодец.

«Идёт абсолютно рабочий процесс. Мы ожидаем его окончания до 16 января», — заявила Голодец.

Напомним, 20 сентября исполком WADA восстановил в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). В качестве одного из условий был поставлен допуск специалистов WADA к московской антидопинговой лаборатории.

На данный момент прошли два визита экспертов WADA в Москву. По словам министра спорта РФ Павла Колобкова, делегация WADA осталась довольна результатами визита.

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