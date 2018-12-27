Нападающий «Куньлуня» Тэйлор Бек перешёл в «Авангард»

Омск, , 13:43 — REGNUM Нападающий китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» Тэйлор Бек перешёл в омский «Авангард». Об этом 27 декабря сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Отмечается, что «Авангард» и «Куньлунь» произвели обмен хоккеистами. В результате в омский клуб перешёл Тэйлор Бек, а в обратном направлении проследовал шведский форвард Аксель Хольмстрём.

В текущем сезоне Бек сыграл 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил девять шайб и отдал 13 результативных передач.

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