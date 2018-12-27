Карло Анчелотти пожаловался на расистские выкрики во время матча Серии А

Неаполь, Италия, , 13:27 — REGNUM Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти пожаловался на расистские выкрики болельщиков во время матча с «Интером». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По словам Анчелотти, «Наполи» трижды просил главного арбитра Паоло Маццолени остановить матч из-за расистских выкриков.

«В следующий раз мы остановим игру и уйдём с поля, даже если это будет означать, что нам засчитают поражение», — заявил Анчелотти.

Он также добавил, что именно расистские выкрики привели к тому, что защитник «Наполи» Калиду Кулибали был удалён с поля на 80-й минуте матча. Игрок поаплодировал в адрес главного арбитра, за что получил вторую жёлтую карточку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Интер» одержал победу над «Наполи» в матче 18-го тура итальянской Серии А со счётом 1:0.

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