Карло Анчелотти пожаловался на расистские выкрики во время матча Серии А

Неаполь, Италия, 27 декабря 2018, 13:27 — REGNUM Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти пожаловался на расистские выкрики болельщиков во время матча с «Интером». Об этом сообщает Sky Sport Italia.
По словам Анчелотти, «Наполи» трижды просил главного арбитра Паоло Маццолени остановить матч из-за расистских выкриков.
«В следующий раз мы остановим игру и уйдём с поля, даже если это будет означать, что нам засчитают поражение», — заявил Анчелотти.
Он также добавил, что именно расистские выкрики привели к тому, что защитник «Наполи» Калиду Кулибали был удалён с поля на 80-й минуте матча. Игрок поаплодировал в адрес главного арбитра, за что получил вторую жёлтую карточку.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Интер» одержал победу над «Наполи» в матче 18-го тура итальянской Серии А со счётом 1:0.
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