Два китайских клуба предложили «Спартаку» купить Луиса Адриано

Москва, 27 декабря 2018, 12:52 — REGNUM Два китайских клуба обратились к московскому «Спартаку» с предложением о трансфере нападающего Луиса Адриано. Об этом 27 декабря сообщает «Чемпионат».
Отмечается, что будущее бразильского форварда определится в ближайшее время.
Напомним, Луис Адриано перешёл в «Спартак» на правах свободного агента зимой 2017 года. В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
Ранее сообщалось, что Луис Адриано может перейти в турецкий «Галатасарай».
Читайте также: Нападающий «Спартака» Луис Адриано может перейти в «Галатасарай»