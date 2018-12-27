Два китайских клуба предложили «Спартаку» купить Луиса Адриано

Москва, , 12:52 — REGNUM Два китайских клуба обратились к московскому «Спартаку» с предложением о трансфере нападающего Луиса Адриано. Об этом 27 декабря сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что будущее бразильского форварда определится в ближайшее время.

Напомним, Луис Адриано перешёл в «Спартак» на правах свободного агента зимой 2017 года. В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что Луис Адриано может перейти в турецкий «Галатасарай».

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