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«Рубин» подписал контракт с полузащитником «Спартака» Пантелеевым

Спорт

Соглашение рассчитано до лета 2022 года

Казань, 27 декабря 2018, 12:46 — REGNUM  Казанский «Рубин» подписал контракт с полузащитником московского «Спартака» Владиславом Пантелеевым. Об этом 27 декабря сообщается на сайте казанского клуба.

Отмечается, что клуб подписал с 22-летним воспитанником «Спартака» соглашение до лета 2022 года. За казанскую команду игрок будет выступать под восьмым номером.

В текущем сезоне Пантелеев играл в составе «Спартака-2», который выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В 20 матчах он забил 10 голов, три из которых с пенальти.

За основную команду красно-белых Пантелеев сыграл два матча. Кроме того, он успел поиграть за юношеские и молодёжные сборные России.

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