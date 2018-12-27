Месси: соперничество с Роналду было классным

Барселона, Испания, , 12:34 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что его противостояние с Криштиану Роналду в чемпионате Испании было классным. Об этом сообщает Marca.

«Соперничество с Роналду было классным и очень интересным для зрителя», — сказал Месси.

Он также добавил, что «Реал» много потерял после ухода такого игрока, как Роналду. По его словам, уход такого футболиста сказался бы на любой команде, поскольку он очень много забивает.

Напомним, в июле 2018 года Роналду перешёл из «Реала» в «Ювентус». За мадридский клуб он выступал в 2009 года.

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