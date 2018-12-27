Четверг, 27 Декабря 2018 года
12:34:51 МСК

Месси: соперничество с Роналду было классным

Спорт

По словам Месси, «Реал» много потерял после ухода Роналду

Барселона, Испания, 27 декабря 2018, 12:34 — REGNUM  Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что его противостояние с Криштиану Роналду в чемпионате Испании было классным. Об этом сообщает Marca.

«Соперничество с Роналду было классным и очень интересным для зрителя», — сказал Месси.

Он также добавил, что «Реал» много потерял после ухода такого игрока, как Роналду. По его словам, уход такого футболиста сказался бы на любой команде, поскольку он очень много забивает.

Напомним, в июле 2018 года Роналду перешёл из «Реала» в «Ювентус». За мадридский клуб он выступал в 2009 года.

Читайте также: Криштиану Роналду пригласил Лионеля Месси в Италию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить