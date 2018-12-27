«Автомобилист» обменял вратаря Гросса в новокузнецкий «Металлург»

Екатеринбург, , 12:21 — REGNUM Екатеринбургский «Автомобилист» обменял вратаря Владислава Гросса в новокузнецкий «Металлург». Об этом 27 декабря сообщается на сайте Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Отмечается, что екатеринбургский клуб получил денежную компенсацию от «Металлурга».

Гросс не сыграл ни одного матча за три сезона в КХЛ. Девять раз он попал в заявку на матч регулярного чемпионата. Большую часть нынешнего сезон провёл в фарм-клубе «Автомобилиста» — «Горняке».

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