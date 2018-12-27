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Квинси Промес может вернуться в «Спартак» на правах аренды

Спорт

Промес может вернуться спустя полгода после перехода в «Севилью»

Севилья, Испания, 27 декабря 2018, 11:35 — REGNUM  Полузащитник «Севильи» Квинси Промес может вернуться в московский «Спартак». Об этом 27 декабря сообщает «Чемпионат».

Промес может вернуться в стан красно-белых спустя полгода после перехода в «Севилью». Переход может состояться на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Отмечается, что в трансфере заинтересован сам футболист. При этом «Севилья» готова его отпустить.

Напомним, в конце августа Промес перешёл из «Спартака» в «Севилью». В составе испанского клуба он сыграл в 14 матчах, в которых не отметился результативными действиями.

За «Спартак» он выступал с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

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