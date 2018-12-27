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Сборная Швеции обыграла Финляндию на МЧМ-2019

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Виктория, Канада, 27 декабря 2018, 10:34 — REGNUM  Сборная Швеции одержала победу над командой Финляндии в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе шведской команды дубль оформил защитник Эрик Бреннстрём. Сборная Финляндии ответила тонным броском нападающего Аарне Талвитие.

Напомним, молодёжный чемпионат мира по хоккею проходит в Канаде с 26 декабря по 5 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Канады одержала разгромную победу над командой Дании со счётом 14:0.

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