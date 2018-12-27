Бойцы UFC из России и Бразилии определят сильнейшего в Чехии

Прага, , 09:56 — REGNUM Боец смешанных единоборств Рамазан Эмеев, выступающий в UFC, узнал имя своего следующего соперника. Атлет из Дагестана 23 февраля встретится с бразильцем Мишелем Празересом. Поединок состоится в Праге, пишет 26 декабря MMA Brasil.

Напомним, Эмеев начал профессиональную карьеру в 2009 году, является экс-чемпионом российского бойцовского турнира M-1 Challenge. Контракт с UFC подписал в мае 2017 года, имея на тот момент 15 побед и три поражения. В рамках американского промоушена дагестанец провёл три поединка и во всех одержал победы единогласными решениями судей.

Опытный 37-летний Мишель Празерес выступает на профессиональном уровне более 18 лет. За это время бразилец провёл 28 боев и 26 раз уходил с октогона победителем. Своё последнее поражение он потерпел почти четыре года назад.

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Отметим, мартовский турнир UFC станет дебютным для Чехии и первым на европейском континенте в 2019 году. Ранее ИА REGNUM сообщало, что 2 марта в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 235 другой боец из Дагестана Забит Магомедшарипов проведёт поединок против американца Джереми Стивенса.