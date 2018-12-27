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«Сан-Антонио» обыграл «Денвер» в матче НБА

Спорт

Встреча завершилась со счётом 111:103

Сан-Антонио, США, 27 декабря 2018, 09:39 — REGNUM  «Сан-Антонио Спёрз» одержал победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 111:103.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Сан-Антонио» Демар Дерозан, набравший 30 очков.

В составе «Денвера» наибольшую результативность показал форвард Хуанхо Эрнангомес, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 13 подборов.

На сегодняшний день «Сан-Антонио» занимает 13-е место в турнирной таблице НБА. «Денвер» идёт на пятом месте.

«Сан-Антонио Спёрз» (Сан-Антонио) — «Денвер Наггетс» (Денвер) — 111:103 (34:26, 21:27, 22:22, 34:28).

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