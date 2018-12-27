«Торонто» одержал победу над «Майами» в матче НБА

Майами, США, , 09:33 — REGNUM «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 106:104.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, набравший 30 очков.

В составе «Майами» наибольшую результативность показал форвард Джастин Уинслоу, набравший 21 очко. Кроме того, центровой Хассан Уайтсайд оформил дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов.

На сегодняшний день «Торонто» занимает первое место в турнирной таблице НБА. «Майами» идёт на 19-м месте.

«Майами Хит» (Майами) — «Торонто Рэпторс» (Торонто) — 104:106 (31:23, 27:21, 21:37, 25:25).

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