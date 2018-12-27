В Казани прошёл кубок ректора КНИТУ-КАИ по стритболу

Казань, , 09:23 — REGNUM Состоявшийся в Казани Десятый юбилейный кубок ректора Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева — КАИ по стритболу стал рекордным в России по количеству команд-участников. В нём приняли участие 126 команд, сообщила пресс-служба вуза.

«Именно наш студенческий спортивный клуб установил новый рекорд по количеству команд — 126, а это более 400 участников! Такого не удавалось сделать ни одному студенческому спортивному клубу в России», — говорится в сообщении.

Победителями кубка стали: женские команды «Саншайн», Diamonds, «Бобры»; мужские команды «Бесперспективняк», «Добрые вечера», «Лишние кг».

Команды боролись за право предоставлять университет на региональном этапе Чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов России с возможностью выхода на всероссийский уровень.

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