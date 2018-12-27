Четверг, 27 Декабря 2018 года
09:24:02 МСК

В Казани прошёл кубок ректора КНИТУ-КАИ по стритболу

Спорт

Команды боролись за право предоставлять университет на региональном этапе

Казань, 27 декабря 2018, 09:23 — REGNUM  Состоявшийся в Казани Десятый юбилейный кубок ректора Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева — КАИ по стритболу стал рекордным в России по количеству команд-участников. В нём приняли участие 126 команд, сообщила пресс-служба вуза.

«Именно наш студенческий спортивный клуб установил новый рекорд по количеству команд — 126, а это более 400 участников! Такого не удавалось сделать ни одному студенческому спортивному клубу в России», — говорится в сообщении.

Победителями кубка стали: женские команды «Саншайн», Diamonds, «Бобры»; мужские команды «Бесперспективняк», «Добрые вечера», «Лишние кг».

Команды боролись за право предоставлять университет на региональном этапе Чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов России с возможностью выхода на всероссийский уровень.

Читайте также: На молодежном форуме в Казани обсудили формирование имиджа России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Молодежная политика в РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить