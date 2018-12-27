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Главный тренер «Арсенала» бросил бутылку с водой и попал в болельщика

Спорт

Эпизод произошёл во время матча с «Брайтон энд Хоув Альбион»

Лондон, 27 декабря 2018, 09:11 — REGNUM  Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери бросил бутылку с водой и попал в болельщика на трибуне. Об этом сообщает The Sun.

Эпизод произошёл во время матча с «Брайтон энд Хоув Альбион». По словам Эмери, он был разочарован ходом игры и бросил бутылку от досады. При этом он сразу же попросил прощения у болельщика.

https://twitter.com/TheSunFootball/status/1078036570626818048

Добавим, что «Арсенал» сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 1:1 в матче 19-го тура Английской премьер-лиги.

На сегодняшний день «Арсенал» идёт на пятом месте в турнирной таблиц АПЛ, имея в активе 38 очков после 19 туров.

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