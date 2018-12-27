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«Интер» в добавленное время вырвал победу у «Наполи»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:0

«Интер» в добавленное время вырвал победу у «Наполи»
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбольный мяч

Милан, Италия, 27 декабря 2018, 08:47 — REGNUM  «Интер» одержал победу над «Наполи» в матче 18-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на первой добавленной минуте. Точный удар нанёс вышедший на замену форвард «Интера» Лаутаро Мартинес.

На сегодняшний день «Интер» занимает третье место в чемпионате Италии, в активе команды 36 очков после 18 матчей. «Наполи» идёт на втором месте, имея в активе 41 очко после 18 игр.

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