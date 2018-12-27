Власти Татарии крупно потратятся на развитие картингового движения

Казань, , 08:16 — REGNUM В Татарии за услуги по осуществлению комплекса мероприятий по развитию картингового движения из республиканского бюджета планируют заплатить 27 974 714 рублей. Аукцион по выбору исполнителя объявлен на 14 января 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Срок оказания услуг — до 31 декабря 2019 года, заказчик — государственное бюджетное учреждение «Безопасность дорожного движения». С 2016 года его возглавляет брат главы республики — Рифкат Минниханов. В марте 2007 года ГБУ совместно с региональной общественной организацией «Татарстанское республиканское объединение ветеранов безопасности дорожного движения» выступило учредителем ООО «Бонитор», осуществляет деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу.

В техзадании госзакупки уточняется, что на исполнителя возлагаются обязанности «по реализации мероприятий по подготовке молодых картингистов к участию в соревнованиях по картингу и включают следующие современные психолого-педагогические технологии преподавания: привлечение детей и молодежи; набор детей в секционные группы и формирование команд картингистов; обеспечение соблюдения правил безопасной эксплуатации спортивных микроавтомобилей типа «карт»; обеспечение безопасной эксплуатации и работы на оборудовании (токарный винторезный станок, сверлильный станок, заточной станок); преподавание правил безопасного пользования и работы слесарным инструментом; обеспечение физической, психологической, технической, тактической и морально-волевой подготовкой спортсменов-картингистов; участие в состязаниях по картингу и участие в организации и проведении соревнований по картингу». А также уточняется, что общее количество занимающихся картингом за весь период проведения мероприятий, должно составлять не менее 700 человек.

Напомним, в республике работает порядка 60 картинговых клубов, созданных на базе детских домов творчества и школ, а развитие картиногового движения входит в программу обеспечения безопасности дорожного движения.

Ежегодно, начиная с 2006 года, в регионе проходят соревнования по картингу среди молодёжи. Среди целей, заявленных властями в свете развития данного вида спорта, — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, популяризация технических видов, а также формирование команд для выезда на общероссийские соревнования.