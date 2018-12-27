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«Челси» одержал победу над «Уотфордом» благодаря дублю Азара

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Лондон, 27 декабря 2018, 08:15 — REGNUM  «Челси» одержал победу над «Уотфордом» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Челси» дубль оформил полузащитник Эден Азар. Причём победный гол он забил во втором тайме, реализовав пенальти. В составе «Уотфорда» точный удар на счету полузащитника Роберто Перейры.

На сегодняшний день «Челси» занимает четвёртое место в Английской премьер-лиге, в активе команды 40 очков после 19 матчей. «Уотфорд» идёт на девятом месте, имея в активе 27 очков после 19 игр.

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