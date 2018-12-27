«Манчестер Юнайтед» одержал вторую победу подряд при Сульшере

Манчестер, Великобритания, , 08:10 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Хаддерсфилд Таун» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «МЮ» дубль оформил полузащитник Поль Погба, ещё один гол на счету Неманьи Матича. «Хаддерсфилд» смог ответить голом Матиаса Занки Йоргенсена.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» одержал вторую победу подряд после назначения Уле-Гуннара Сульшера главным тренером команды.

На сегодняшний день «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в Английской премьер-лиге, в активе команды 32 очка после 19 матчей. «Хаддерсфилд» идёт на 20-м месте, имея в активе 10 очков после 19 игр.

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