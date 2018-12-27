«Тоттенхэм» разгромил «Борнмут» и вышел на второе место в АПЛ

Лондон, , 08:03 — REGNUM «Тоттенхэм Хотспур» одержал разгромную победу над «Борнмутом» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 5:0.

В составе «Тоттенхэма» дубль оформил полузащитник Сон Хен Мин, ещё по голу забили Кристиан Эриксен, Лукас Моура и Гарри Кейн.

На сегодняшний день «Тоттенхэм» занимает второе место в Английской премьер-лиге, в активе команды 45 очков после 19 матчей. «Борнмут» идёт на 11-м месте, имея в активе 26 очков после 19 игр.

Отметим, что «Тоттенхэм» вышел на второе место, опередив «Манчестер Сити» на одно очко.

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