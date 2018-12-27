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«Манчестер Сити» проиграл «Лестеру» и опустился на третье место в АПЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Лестер, Великобритания, 27 декабря 2018, 07:54 — REGNUM  «Лестер Сити» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 14-й минуте счёт открыл полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва. Но уже спустя пять минут хавбек «Лестера» Марк Олбрайтон восстановил равновесие.

Во втором тайме на 81-й минуте точный удар защитника Рикарду принёс «Лестеру» победу.

На сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает третье место в Английской премьер-лиге, в активе команды 45 очков после 19 матчей. «Лестер» идёт на седьмом месте, имея в активе 28 очков после 19 игр.

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