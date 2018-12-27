«Ливерпуль» разгромил «Ньюкасл» и выиграл первый круг в АПЛ

Ливерпуль, Великобритания, , 07:47 — REGNUM «Ливерпуль» одержал разгромную победу над «Ньюкаслом» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В первом тайме счёт открыл защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен. После перерыва Мохамед Салах реализовал пенальти. А в концовке матча Шердан Шакири и Фабиньо довели счёт до крупного.

На сегодняшний день «Ливерпуль» занимает первое место в Английской премьер-лиге, в активе команды 51 очко после 19 матчей. «Ньюкасл» идёт на 15-м месте, имея в активе 17 очков после 19 игр.

Отметим, что «Ливерпуль» оторвался от преследовавшего его «Манчестер Сити» на семь очков. Команда Юргена Клоппа выиграла первый круг, не потерпев ни одного поражения.

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