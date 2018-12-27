Четверг, 27 Декабря 2018 года
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Сборная Канады разгромила Данию на старте МЧМ-2019

Спорт

Встреча завершилась со счётом 14:0

Ванкувер, Канада, 27 декабря 2018, 07:37 — REGNUM  Сборная Канады одержала разгромную победу над командой Дании в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счётом 14:0.

В составе канадской команды четыре шайбы забросил нападающий Макс Комтуа. Кроме того, хет-трик оформил Морган Фрост, дублями отметились Оуэн Типпетт и Бретт Лисон. Также по голу забили Джек Студничка, Джаред Андерсон-Долан и Маккензи Энтвистл.

Напомним, молодёжный чемпионат мира по хоккею проходит с 26 декабря по 5 января в Канаде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная США одержала победу над командой Словакии со счётом 2:1.

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