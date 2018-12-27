Сборная США обыграла Словакию на старте МЧМ-2019

Виктория, Канада, , 07:30 — REGNUM Сборная США одержала победу над командой Словакии в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Счёт в матче открыли словацкие хоккеисты, в втором периоде отличился Марек Коренчик. Но в третьем периоде американцы смогли вырвать победу благодаря шайбам Мики Андерсона и Эвана Барратта.

Напомним, молодёжный чемпионат мира по хоккею проходитс 26 декабря по 5 января в Канаде.

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