Четверг, 27 Декабря 2018 года
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Сборная США обыграла Словакию на старте МЧМ-2019

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Виктория, Канада, 27 декабря 2018, 07:30 — REGNUM  Сборная США одержала победу над командой Словакии в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Счёт в матче открыли словацкие хоккеисты, в втором периоде отличился Марек Коренчик. Но в третьем периоде американцы смогли вырвать победу благодаря шайбам Мики Андерсона и Эвана Барратта.

Напомним, молодёжный чемпионат мира по хоккею проходитс 26 декабря по 5 января в Канаде.

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