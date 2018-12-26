«Уфа» продлила контракт с двумя игроками

Уфа, , 15:37 — REGNUM Футбольный клуб «Уфа» продлил контракт с двумя игроками. Об этом 26 декабря сообщается на сайте команды.

Отмечается, что трудовые соглашения продлены на два года с полузащитником Игорем Безденежных и нападающим Вячеславом Кротовым.

Безденежных является воспитанником «Уфы», он дебютировал в составе команды в мае 2015 года. Кротов перешёл в «Уфу» из «Спартака» в августе 2015 года.

В текущем сезоне Кротов сыграл в 12 встречах Российской премьер-лиги и забил один гол. Безденежных принял участие в двух матчах, не отметившись результативными действиями.

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