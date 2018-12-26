Среда, 26 Декабря 2018 года
15:37:46 МСК

«Уфа» продлила контракт с двумя игроками

Спорт

Трудовые соглашения продлены с полузащитником Игорем Безденежных и нападающим Вячеславом Кротовым

Уфа, 26 декабря 2018, 15:37 — REGNUM  Футбольный клуб «Уфа» продлил контракт с двумя игроками. Об этом 26 декабря сообщается на сайте команды.

Отмечается, что трудовые соглашения продлены на два года с полузащитником Игорем Безденежных и нападающим Вячеславом Кротовым.

Безденежных является воспитанником «Уфы», он дебютировал в составе команды в мае 2015 года. Кротов перешёл в «Уфу» из «Спартака» в августе 2015 года.

В текущем сезоне Кротов сыграл в 12 встречах Российской премьер-лиги и забил один гол. Безденежных принял участие в двух матчах, не отметившись результативными действиями.

Читайте также: «Уфа» утвердила Дмитрия Кириченко на посту главного тренера

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить