Биатлонист Алексей Слепов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»

Ижевск, 26 декабря 2018, 15:30 — REGNUM Биатлонист Алексей Слепов стал победителем в спринтерской гонке на третьем этапе, а России по биатлону — «Ижевская винтовка». Слепов без промахов прошёл огневые рубежи и финишировал с результатом 27 минут 38,8 секунд.
Второе место занял Павел Магазеев, допустивший один промах и отставший от победителя на 13,3 секунды. Замкнул тройку Максим Цветков, отстрелявший на ноль и отставший на 13,7 секунды.
Отметим, что «Ижевская винтовка» является отборочным турниром на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Читайте также: Гараничев выиграл бронзу в масс-старте на этапе КМ в Нове-Место