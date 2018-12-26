Биатлонист Алексей Слепов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»

Ижевск, , 15:30 — REGNUM Биатлонист Алексей Слепов стал победителем в спринтерской гонке на третьем этапе, а России по биатлону — «Ижевская винтовка». Слепов без промахов прошёл огневые рубежи и финишировал с результатом 27 минут 38,8 секунд.

Второе место занял Павел Магазеев, допустивший один промах и отставший от победителя на 13,3 секунды. Замкнул тройку Максим Цветков, отстрелявший на ноль и отставший на 13,7 секунды.

Отметим, что «Ижевская винтовка» является отборочным турниром на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.

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