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Массимо Каррера может стать главным тренером «Оренбурга»

Спорт

Это может произойти, если за трансферы будут отвечать агенты Марко Трабукки и Тимур Гурцка

Оренбург, 26 декабря 2018, 15:06 — REGNUM  Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Оренбург». Об этом 26 декабря сообщает «Чемпионат».

Каррера может заменить на посту наставника оренбургской команды Владимира Федотова. Это может произойти, если за трансферы в клубе будут отвечать агенты Марко Трабукки и Тимур Гурцкая.

Ранее стало известно, что Трабукки может стать спортивным директором «Оренбурга».

Напомним, Массимо Каррера был уволен из «Спартака» 22 октября. Он возглавлял красно-белых с 2016 года. Под его руководством команда стала чемпионом России и выиграла Суперкубок страны.

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