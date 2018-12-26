Футболист ПСЖ Тимоти Веа объявил об уходе в аренду

Париж, , 14:49 — REGNUM Футболист ПСЖ Тимоти Веа объявил об уходе из клуба в аренду. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Надеюсь, через полгода смогу вернуться в ПСЖ и заставлю фанатов гордиться тем, что я парижанин», — написал Веа.

В качестве наиболее вероятного варианта продолжения карьеры Веа называется шотландский «Селтик».

Отметим, что Тимоти Веа является сыном президента Либерии Джорджа Веа, который ранее был футболистом и признавался лучшим игроком мира в 1995 году. При этом Тимоти Веа является гражданином США и выступает за сборную этой страны.

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