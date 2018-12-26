«Милан» планирует подписать контракт с сыном Паоло Мальдини

Милан, Италия, , 14:30 — REGNUM Футбольный клуб «Милан» намерен подписать контракт с Даниэлем Мальдини, сыном знаменитого защитника Паоло Мальдини. Об этом сообщает Calciomercato.

В настоящее время 17-летний Даниэль Мальдини выступает в составе молодёжной команды клуба. Его действующий контракт истекает в 2021 году.

Отмечается, что футболистом интересуются другие клубы, поэтому «Милан» рассчитывает подписать новое соглашение с игроком. В нынешнем сезоне Даниэль Мальдини забил четыре гола за молодёжную команду «россонери».

Напомним, Паоло Мальдини играл в составе «Милана» с 1984 по 2009 год. В настоящее время он занимает пост директора по стратегическому развитию «Милана».

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