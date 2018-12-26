Полузащитник «Краснодара» Шишкин перейдёт в «Крылья Советов»

Самара, , 14:05 — REGNUM Полузащитник «Краснодара» Роман Шишкин перейдёт в «Крылья Советов». Об этом рассказал директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов, 26 декабря сообщает «Чемпионат».

В ближайшее время стороны определятся об условиях перехода. Футболист может перейти на правах аренды или будет оформлен полноценный трансфер.

Напомним, Шишкин является воспитанником московского «Спартака», за который играл с 2004 по 2010 год. В текущем сезоне в составе «Краснодара» Шишкин сыграл в трёх матчах Российской премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.

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