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Полузащитник «Краснодара» Шишкин перейдёт в «Крылья Советов»

Спорт

В ближайшее время стороны определятся об условиях перехода

Самара, 26 декабря 2018, 14:05 — REGNUM  Полузащитник «Краснодара» Роман Шишкин перейдёт в «Крылья Советов». Об этом рассказал директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов, 26 декабря сообщает «Чемпионат».

В ближайшее время стороны определятся об условиях перехода. Футболист может перейти на правах аренды или будет оформлен полноценный трансфер.

Напомним, Шишкин является воспитанником московского «Спартака», за который играл с 2004 по 2010 год. В текущем сезоне в составе «Краснодара» Шишкин сыграл в трёх матчах Российской премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.

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